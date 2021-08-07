Эксперты: машины с пробегом продолжат дорожать на фоне дефицита новых автомобилей в РФ

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Рост цен на подержанные машины не прекратится в ближайшие месяцы из-за продолжающегося дефицита новых автомобилей в РФ, заявили ТАСС в российских автодилерских центрах.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июле продажи легковых авто и LCV (легкие коммерческие автомобили) в РФ снизились на 6,5% в годовом выражении - до 136,64 тыс. штук. Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцел прогнозирует дальнейший спад авторынка в ближайшие месяцы из-за глобального дефицита электронных компонентов.

В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) отмечают, что ситуация с дефицитом новых автомобилей на фоне нехватки автокомпонентов не изменится в полной мере в ближайшее время, поэтому спрос на рынке с пробегом будет только расти.

"Повышение цен и дефицит на рынке новых автомобилей естественно отражается и на рынке с пробегом, который вслед за новым растет в цене. Дефицит новых автомобилей, вызванный и ограничениями пандемии плюс нестабильными поставками комплектующих и микросхем, к сожалению, может продлиться ещё не один месяц", - рассказали ТАСС в РОАД.

Там уточнили, что с начала года как новые, так и подержанные авто подорожали в среднем более чем на 10%.

По данным аналитического агентства "Автостат", в июле подержанные авто подорожали на 1,8% по сравнению с июнем - до 761 тыс. рублей. В годовом выражении цены выросли на 26,2%.

Причины подорожания

Повышение цен на вторичном авторынке наблюдается по брендам, которые столкнулись с удорожанием новых авто в первой половине года. Из-за нехватки новых автомобилей, продолжают дорожать подержанные машины, поясняют в дилерском центре "Авилон".

"Цены росли постепенно по мере роста стоимости новых автомобилей. Повышение произошло не по всем брендам, а в первую очередь по тем, у кого были подорожания в первой половине года, а также на складах присутствует нехватка автомобилей. По этой причине дорожают годовалые и двухгодовалые машины", - рассказал директор подразделения "Авилон. Автомобили с пробегом" Николай Баскаков.

По его словам, авто с пробегом перестанут дорожать, если склады дилеров наполнятся новыми автомобилями и не будет скачков курса валют.

В дилерском центре "Автоспеццентр" также прогнозируют продолжение дефицита автомобилей в ближайшие месяцы, который в свою очередь будет влиять на стоимость подержанных машин.

"В июле действительно наблюдается рост цен на автомобили с пробегом. Мы отмечаем средний рост на 3%. Это связано с дефицитом новых автомобилей на рынке и в ближайшие месяцы эта тенденция будет сохраняться", - рассказал ТАСС директор департамента автомобилей с пробегом ГК "Автоспеццентр" Владимир Желобов.

По данным дилерского центра "Автоdom", стоимость транзакции автомобиля с пробегом в одинаковой комплектации выросла на 13% по сравнению с 2020 годом.

Стоимость перепродажи авто продолжит увеличиваться по причине продолжающегося роста цен на новые автомобили и уменьшения количества ликвидных машин на вторичном рынке, а также нехватки новых автомобилей, считают в компании.

"Если заглянуть в недалекое будущее, можно с уверенностью говорить о том, что ситуация с ценообразованием не изменится до тех пор, пока на рынке дефицит новых ТС", - отметил руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом "Автоdom.Алтуфьево" Алексей Жирнов.