Власти Камчатки рассматривают возможность экспорта зеленой энергии в Корею и Японию

ТАСС, 7 августа. Власти Камчатки видят возможности для экспорта зеленой энергии в Корею и Японию, но для продажи такого топлива за рубеж необходимо решить проблему его выработки и доставки. Об этом сообщил ТАСС губернатор края Владимир Солодов.

"Мы видим серьезную возможность развития ветровой и не только ветровой, иной зеленой энергетики - приливной, геотермальной энергетики, связанной с экспортными возможностями и с генерацией так называемого зеленого водорода. Ввиду близости к таким рынкам, как Корея и Япония, у Камчатки возникает возможность экспортировать зеленую энергию в виде водорода после того, как будут решены технологические проблемы, которые сейчас есть, связанные с выработкой и транспортировкой этого вида топлива", - сказал Солодов.

По словам губернатора, сегодня доля ветрогенерации в общей энергетической мощности края составляет всего несколько процентов. Одна из проблем развития этого направления - неравномерное распределение потребителей ветровой энергии на территории всего полуострова.

"Основная часть - это город Петропавловск-Камчатский и пригороды, где ветровая нагрузка не такая большая. А хорошая ветровая нагрузка сосредоточена на восточном побережье, особенно на офшорной зоне, когда ветряки выносятся за пределы берега. Там сейчас больших промышленных потребителей нет, только рыбные предприятия, которые тоже точечно сконцентрированы и потребляют энергию не круглый год", - добавил глава региона.

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Солодов сообщал, что предприятия Камчатского края в среднесрочной перспективе смогут вырабатывать более 100 ГВт зеленой энергии, используя альтернативные источники энергии.