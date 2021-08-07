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В Дагестане планируют собрать 160 тыс. тонн арбузов

Это на 10 тыс. тонн больше, чем в прошлом году
© Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 7 августа./ТАСС/. Аграрии Дагестана в 2021 году планируют собрать 160 тыс. тонн арбузов, что на 10 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил в субботу ТАСС первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов.

"Сбор урожая арбуза в самом разгаре. В этом году планируется собрать 160 тыс. тонн арбузов, что на 10 тыс. тонн более чем в прошлом", - сказал собеседник агентства. По его словам, в последние годы площади под бахчевые увеличиваются, в том числе из-за хороших цен.

"В 2020 год под арбузы выделили чуть более 4,5 тыс. гектаров, и собрано 150 тыс. тонн. А в 2021 году площади увеличились до 5 900 гектаров, и урожайность повышается. Арбузы выращивают в Дербентском, Каякентском, Хасавюртовском, Кизлярском районах", - отметил Шарипов.

Как сказали в пресс-службе регионального Минсельхоза, продукция ориентирована на внутренний рынок: "Наша продукция реализуются как в республике так и в других городах страны. В основном арбузы, выращенные в Дагестане, можно встретить в Москве, Волгограде, Санкт-Петербурге, Воронеже, в Тюмени".

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