В ЮАР на шахте "Куллинан" добыли алмаз массой более 340 карат

ПРЕТОРИЯ, 7 августа. /ТАСС/. Алмаз ювелирного качества массой 342,92 карата добыт в ЮАР на знаменитой шахте "Куллинан" на северо-востоке страны. Об этом сообщил в субботу местный новостной портал The Independent со ссылкой на владельца шахты компанию Petra Diamonds.

"Белый камень имеет исключительное качество и высочайшую чистоту", - говорится в заявлении компании. Алмаз был добыт в текущем месяце.

На шахте "Куллинан" в январе 1905 года был найден самый крупный ювелирный алмаз в мире - легендарный "Куллинан" или "Звезда Африки" весом в 3 106 карат (621,3 г). Он был передан правительством британской Колонии Трансвааль английскому королю Эдуарду VII. Из него ювелирами голландской фирмы было сделано два крупных ограненных алмаза, семь больших и 96 мелких бриллиантов. Весящий 530,2 карата ограненный алмаз "Куллинан-1" или "Большая звезда Африки" вставлен в скипетр британских монархов.

Специалисты считают, что потенциал рудника "Куллинан" не будет исчерпан по крайней мере еще 50 лет, и с этого кимберлитового месторождения продолжат поступать на мировой рынок первоклассные алмазы, включая редчайшие голубые.