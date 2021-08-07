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Полпред сообщил, что урожая зерновых на Урале хватит для внутреннего потребления

Урожая будет меньше из-за засухи

ТЮМЕНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Урожай зерновых и зернобобовых в регионах Уральского федерального округа будет достаточен для внутреннего потребления, несмотря на засуху. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в округе Владимир Якушев на пресс-конференции в субботу.

"То, что касается зерновых и зернобобовых, - здесь все-таки будут не те урожаи, на которые рассчитывали, но, по нашим прогнозам, для внутреннего потребления регионам этого будет достаточно. То, что касается, остальных культур, - там тоже будет падение, но оно будет не критичным", - сказал он.

Ранее власти Свердловской и Курганской областей ввели режим ЧС из-за засухи.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
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