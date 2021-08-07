В профильном комитете Госдумы заверили, что увеличения рабочей недели не будет

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Увеличение продолжительности рабочей недели не планируется, заявил в субботу ТАСС первый замглавы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко ("Единая Россия"), комментируя соответствующую идею депутата от КПРФ Николая Арефьева.

"Ерунда, никакого увеличения рабочей недели не будет. Думаю, что и четырехдневная - из области фантазий", - сказал Тарасенко.

Ранее первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев назвал восьмичасовой рабочий день и 40-часовую рабочую неделю "важнейшим завоеванием трудящихся" и заверил, что российское государство не откажется от указанных норм. Другой депутат-единоросс, глава Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, в свою очередь считает идею Арефьева абсурдной.

В субботу первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев (КПРФ) в беседе с URA.RU прокомментировал идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. По словам депутата, сегодня необходимо думать не о сокращении рабочей недели, а о ее увеличении, чтобы "вытащить страну из разрухи".