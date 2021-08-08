Россияне стали чаще ходить в супермаркеты

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Россияне в I полугодии 2021 года посещали супермаркеты в среднем 13 раз в месяц против 12 раз в том же периоде прошлого года. Средний чек в отчетном периоде вырос на 3%, до 675 рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).

"На статистике, судя по всему, сказался строгий локдаун, который выпал на первую половину прошлого года. Тогда как в текущем году карантинные ограничения на посещение общественных мест были менее строгими", - комментируют в банке.

В материале также отмечается, что пандемия спровоцировала рост интереса россиян к покупкам в интернете. Доля клиентов, совершающих покупки в супермаркетах онлайн в первой половине года составила 10,2% против 7,9% в аналогичном периоде 2020 года, средний чек оказался в 4,4 раза выше, чем офлайн, и оставил 2 787 рублей.

Что касается возраста клиентов супермаркетов, то, по данным исследования, самый высокий средний чек у россиян 41-50 лет. В первом полугодии 2021 года он составил 727 рублей. Клиенты старше 51 года в среднем совершали покупки на 692 рубля, 31-40 лет - 656 рублей, 21-30 лет - 530 рублей. При этом чаще всего покупки за январь-июнь 2021 года совершали клиенты 31-40 лет.

В рамках исследования банк проанализировал количество, средние чеки онлайн- и офлайн-операций по картам своих клиентов.