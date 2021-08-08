Минцифры хочет разрешить сбор биометрии для идентификации водителей такси и каршеринга

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Минцифры РФ разработало проект постановления правительства, определяющий случаи осуществления сбора и обработки биометрических персональных данных, используемых для идентификации и аутентификации в информационных системах организаций. В число таких случаев вошли идентификация водителей такси и каршеринга. Документ опубликован в субботу на портале проектов нормативно-правовых актов.

"Случаями осуществления сбора и обработки используемых для идентификации либо идентификации и аутентификации биометрических персональных данных в информационных системах организаций <...> являются: идентификация водителей легкового такси; идентификация водителей транспортных средств, предоставленных в краткосрочную (до 24 часов) аренду на основе поминутной тарификации физическим лицам для целей, не связанных с осуществлением такими физическими лицами предпринимательской деятельности (каршеринг)", - говорится в тексте документа.

Другими случаями для сбора биометрии предлагается установить доступ на территорию организаций, в том числе финансового рынка, имеющих "системы контроля и управления доступом на территории данных организаций", а также участие в "собрании участников гражданского-правового сообщества".

Уточняется, что утвердить данные случаи предлагается с 1 января 2022 года.