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Почти половина россиян тратят налоговый вычет на досрочное погашение ипотеки

На текущие расходы налоговый вычет планирует потратить 31% респондентов, на ремонт - 22%. Кроме того, 14% опрошенных рассчитывают на эти деньги сделать покупки для дома, 12% - поехать в отпуск, говорится в исследовании Райффайзенбанка
© Сорокин Донат/ТАСС, архив

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Почти половина (47%) россиян собираются потратить налоговый вычет на досрочное погашение ипотеки, говорится в исследовании Райффайзенбанка (есть у ТАСС).

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На текущие расходы налоговый вычет планирует потратить 31% респондентов, на ремонт - 22%. Кроме того, 14% опрошенных рассчитывают на эти деньги сделать покупки для дома, 12% - поехать в отпуск. 9% собираются добавить возвратные средства к накоплениям, 3% - к инвестициям, 2% - к первоначальному взносу на новую квартиру.

Управляющий директор по кредитным розничным продуктам банка Андрей Спиваков отмечает, что в среднем клиенты кредитной организации выплачивают ипотеку за семь лет.

В онлайн-опросе приняли участие более тысячи жителей семи городов-миллионников России (включая Москву и Санкт-Петербург) в возрасте от 26 до 55 лет, которые в течение последних пяти лет приобретали квартиру в ипотеку.

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