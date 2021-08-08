Кабмин одобрил законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Правительство России внесет в Госдуму законопроект, устанавливающий ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2022 год. Об этом сообщается в воскресенье на сайте кабмина по итогам состоявшегося в пятницу заседания.

"Одобрить проект федерального закона "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год" и внести его в Государственную думу", - говорится в решении правительства.

Ожидаемый период выплаты - специальный показатель, на который делится общая сумма пенсионных накоплений гражданина для определения размера накопительной пенсии. Продолжительность этого периода определяется на основании статистических данных о количестве мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно и их ожидаемой продолжительности жизни.

Согласно закону, который президент РФ Владимир Путин подписал в конце прошлого года, на 2021 год ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составил 264 месяца (22 года), годом ранее этот период был меньше - 258 месяцев. На 2022 год, согласно законопроекту, опубликованному в апреле на портале проектов нормативно-правовых актов, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии продолжительностью 264 месяца предлагается сохранить.