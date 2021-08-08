EgyptAir запускает семь рейсов в неделю между Москвой и курортами Египта

КАИР, 8 августа. /ТАСС/. Египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir запускает с понедельника прямые рейсы между Москвой и курортными городами Шарм-эш-Шейх и Хургада. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении компании.

"В рамках постоянных усилий министерства гражданской авиации по активизации воздушного движения и въездного туризма в Египет, а также в связи с возобновлением турпотока из РФ после почти шестилетнего перерыва, EgyptAir объявляет о запуске семи рейсов в неделю из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду начиная с понедельника, 9 августа 2021 года", - указывается в нем.

В коммюнике отмечается, что перевозчик будет выполнять еженедельно по четыре рейса в Хургаду и три - в Шарм-эш-Шейх. "Первый самолет EgyptAir из Москвы прибудет в аэропорт Хургады завтра, в понедельник, в 09:00", - информирует компания. Перевозки будут осуществляться на воздушных судах Airbus A330-300, рассчитанных на 301 пассажира.

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В январе 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир, но чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами до сих пор оставалось закрытым. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.

8 июля 2021 года Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. 23 июля в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх будет возобновлено с 9 августа. Пока предусмотрено по пять рейсов в неделю на каждом направлении. Разрешение на них в Росавиации получила авиакомпания "Россия". Для обеспечения безопасности граждан РФ она заключила соглашение с АО "Шереметьево безопасность" на предоставление соответствующих услуг в аэропортах курортных городов. С египетской стороны регулярные рейсы Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх также начнет выполнять и авиакомпании FlyEgypt.