Россия возобновляет авиасообщение с курортами Египта, Доминиканой, Молдавией, Бахрейном

МОСКВА / ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 9 августа. /ТАСС/. Россия возобновляет с понедельника авиасообщение с курортами Египта - Хургадой и Шарм-эш-Шейхом, - а также с Доминиканской Республикой, Молдавией, Бахрейном. Решение ранее принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять в неделю на каждом из маршрутов. Квоты на полеты на данный момент выбрала авиакомпания "Россия".

Министр транспорта РФ Виталий Савельев в разговоре с журналистами ранее отмечал, что Минтранс рассчитывает на увеличение количества рейсов - комиссия российских специалистов вынесла положительное решение по этому поводу, теперь все будет зависеть от решения оперштаба по борьбе с коронавирусом. Кроме того, в пятницу авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", S7, "Смартавиа", "Нордстар", "Уральские авиалинии", Azur Air, Nordwind и Royal Flight получили допуски на выполнение полетов из Москвы и регионов РФ на курорты Египта, которыми они смогут воспользоваться, если частоту выполнения рейсов решат увеличить.

Власти Египта надеются, что свою роль в увеличении потока российских туристов сыграет в том числе и наметившаяся в последние месяцы динамика снижения заболеваемости COVID-19: если в мае и начале июня ежедневно фиксировали свыше 1 000 новых случаев заражения, то в настоящий момент суточный прирост числа инфицированных снизился до 30-50 человек.

О планах по осуществлению перелетов между курортами арабской республики и Россией заявили уже и египетские авиаперевозчики. Вечером в воскресенье компания EgyptAir объявила о запуске с 9 августа семи новых рейсов в неделю - по 4 самолета в Хургаду и 3 - в Шарм-эш-Шейх.

За время карантина в связи с пандемией местный туризм, пострадавший сначала из-за внутриполитических потрясений 2010-х годов, а затем после взрыва российского пассажирского самолета над Синаем в 2015 году, терял до $1 млрд в месяц. Только в начале нынешнего года, как подчеркивали местные власти, удалось выйти на устойчивый подъем: в январе страну посетили 300 тысяч человек, а к концу апреля эта цифра выросла до 520 тысяч. Несмотря на все трудности, египтяне надеются в перспективе достигнуть рекордных показателей былых, своего рода золотых времен, когда за год республику посещали более 13 млн россиян.

Между тем, как заявил в беседе с корреспондентом ТАСС бывший глава египетского Управления по продвижению туризма Хишам ад-Дамири, в Стране пирамид не ожидают возвращения турпотока из РФ к докризисным показателям ранее 2023 года. "Российский рынок всегда оставался одним из самых перспективных для турсектора Египта. Однако я не ожидаю, что показатели турпотока из РФ вернутся в норму к докризисным показателям ранее 2023 года", - отметил он.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.

Доминикана, Бахрейн и Молдавия

Полеты по маршруту Москва - Манама (Бахрейн) будут выполняться с частотой 2 рейса в неделю, Москва - Пунта-Кана, Москва - Ла-Романа, Москва - Пуэрто-Плата (Доминиканская Республика) - с общей частотой 3 рейса в неделю, Москва - Кишинев (Молдавия) - с частотой 3 рейса в неделю.

О возобновлении полетной программы в Доминиканскую Республику ранее сообщила крупнейшая российская чартерная авиакомпания Azur Air, вылеты в аэропорт Ла-Романы запланированы из Москвы с частотой три раза в неделю, начиная с 9 августа.

Руководство Доминиканской Республики приняло решение отменить в двух регионах действие комендантского часа, введенного из-за пандемии коронавируса, ранее сообщила местная газета Hoy. Указанные ограничения с 9 августа не будут действовать в столице республики городе Санто-Доминго и в провинции Ла-Альтаграсия на востоке страны. Правда, заведения могут заполняться только на 75%, а ряд мероприятий на свежем воздухе с большим скоплением людей должны быть согласованы с Минздравом.

Власти Бахрейна приняли решение с пятницы, 23 июля, открыть для всеобщего посещения рестораны, кафе и спортивные центры, сообщал телеканал Al Arabiya со ссылкой на Минздрав королевства.

В настоящее время Россией возобновлено авиасообщение с 50 странами, в том числе с 28 июля оно открыто с Францией и Чехией. При этом до 17 августа продлена приостановка авиасообщения с Танзанией в связи с эпидситуацией в стране.