РЖД прорабатывает три маршрута железной дороги к новому погранпереходу с Китаем на Алтае

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. РЖД рассматривает проект строительства нового пограничного перехода с Китаем на Алтае, разработано три маршрута железной дороги. Об этом журналистам сообщил замгендиректора холдинга Алексей Шило.

"По Алтаю мы историю продолжаем. Коллеги из Росжелдорпроекта оценили примерную грузовую базу, которую можно было бы сюда направить, это порядка 30 млн тонн, и проработали три маршрута, которые теоретически можно было бы вывести в Китай", - сказал Шило.

Он уточнил, что первый маршрут пролегает от станции Бийск Западно-Сибирской железной дороги на станцию Авейтань в Китае, протяженность линии составит порядка 1 006 км. Второй вариант - станция Таштагол Западно-Сибирской железной дороги - станция Авейтань, протяженность - примерно 1 081 км, в том числе 781 км по территории России. Третий вариант маршрута линии - станция Абаза Красноярской железной дороги - станция Авейтань в Китае, протяженность - 1 276 км.

"Сейчас оценивать стоимость стройки - неблагодарное занятие, потому что очень много зависит от стоимости материала, который мы потребляем, поэтому здесь надо будет оценивать этот проект комплексно с участием, в том числе, китайских партнеров", - подчеркнул Шило.

По его словам, все три маршрута предполагают строительство в сложных горных условиях, создание мостов и эстакад.