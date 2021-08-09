Посол России в ФРГ заявил о скором окончании строительства "Северного потока - 2"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Строительные работы по газопроводу "Северный поток - 2" находятся на финальной стадии, до их окончания остаются считанные недели. Об этом сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия" .

Отказ от санкций и деньги для Киева. Главное о сделке США и ФРГ по "Северному потоку - 2"

"Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения "Северного потока - 2". Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считанные недели", - подчеркнул посол.

Нечаев отметил, что США и ФРГ не заключали соглашения по "Северному потоку - 2", речь идет о совместном заявлении, которое не является юридически обязывающим документом. Оно не несет никаких конкретных обязательств для России, которая не участвовала в его подготовке.

Проект "Северный поток - 2" предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой - 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

США и Германия 21 июля достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае "использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессии в отношении Украины", заявили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.