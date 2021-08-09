Фактические инвестиции в ключевые проекты на Хайнане в 2021 году превысили $6,39 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 9 августа. /ТАСС/. Фактические инвестиции южнокитайской провинции Хайнань в реализацию ключевых проектов с начала текущего года по середину июля превысили 41,3 млрд юаней (более $6,39 млрд). Об этом сообщил региональный комитет по делам развития и реформ.

По его данным, запланированное на текущий год финансирование завершено уже на 53%. В числе объектов - международный центр беспошлинной торговли в административном центре Хайнаня городе Хайкоу. Как уточнили местные власти, также быстрыми темпами осуществляется проект по формированию современной ирригационной системы "Майвань" в северной части острова.

Одновременно ведется интенсивное строительство автомагистрали, которая соединит город Вэньчан (северо-восток), где находится один из четырех китайских космодромов, с уездом Линьгао (север). Эта трасса проходит через один из главных сельскохозяйственных районов провинции и, как ожидается, существенно простимулирует развитие торговли и туризма.

Кроме того, на западном побережье быстрыми темпами реализуется вторая стадия проекта по строительству атомной электростанции "Чанцзян", который уже привлек порядка 61% заявленных инвестиций. Фактические капиталовложения в химический завод дочернего подразделения китайской нефтегазовой корпорации "Синопек" на территории зоны экономического развития "Янпу" (северо-запад провинции) даже превысили запланированные расходы, составив 121%. Этот объект будет производить до 1 млн тонн этилена в год.

Согласно статистике, на Хайнане осуществляется 129 крупных инфраструктурных программ, суммарный объем инвестиций в которые составит 381 млрд юаней ($59,57 млрд). Строительство этих объектов ведется главным образом для стимулирования развития туризма, современной сферы услуг и отраслей, связанных с новейшими технологиями. Администрация острова также уделяет большое внимание расширению сети транспортных коммуникаций.