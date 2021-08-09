Росприроднадзор будет настаивать на увеличении экологических штрафов в десятки раз

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова выступит с инициативой увеличения штрафов за причинение вреда окружающей среде в десятки раз в осеннюю сессию.

"Мы пойдем на увеличение штрафов. <…> Я считаю, что для юридических лиц это увеличение [должно быть] в десятки раз. Это должны быть ощутимые штрафы", - сказала она в интервью ТАСС.

По словам Радионовой, с данным предложением она выступит в осеннюю сессию в Госдуме.

"В осеннюю сессию. Речь идет о экологическом кодексе, с инициативой о создании которого выступила [спикер СФ] Валентина Ивановна Матвиенко", - сказала она, отвечая на вопрос, когда ведомство готово выступить с данной инициативой.

Радионова считает, что штрафы должны быть большими, чтобы у компаний не было возможности регулярно "откупаться" за негативное влияние на экологию. "Не должно быть желания заплатить сейчас, а потом еще. Должно быть понимание, что гораздо выгоднее эти деньги вложить в развитие компании и соблюдение экологических требований, чем в оплату штрафов", - объяснила она.

Интервью опубликовано на сайте ТАСС.