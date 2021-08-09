Росприроднадзор выступит за дисквалификацию глав компаний за нефтеразливы

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что ведомство выступит с предложением предусмотреть законодательно дисквалификацию глав компаний за крупные нефтеразливы. С данным предложением она выступит в осеннюю сессию Госдумы и рассчитывает на поддержку Минприроды России, правительства и депутатов.

"Это очень действенная мера. Каждое нарушение совершают конкретные люди. <…> Мы пойдем в осеннюю сессию с этим предложением", - сказала она в интервью ТАСС.

Радионова отметила, что надеется на поддержку со стороны Минприроды России, правительства и депутатов, хоть ведомство и не обладает полномочиями по нормотворческой деятельности.

"Мы не занимаемся нормотворческой инициативой, но мы придем в министерство и правительство с этой идеей. Надеемся, что нас услышат", - сказала она.

Такая мера заставит руководителей компаний тщательнее обдумывать решения, считает глава Росприроднадзора. "Когда директор крупной компании с очень большой зарплатой, с большим потенциалом понимает, что это не просто штраф для юрлица, а он лично может быть затронут, <…> тогда он 100 раз подумает, прежде чем дать команду закачать в пласт или скважину химикаты", - сказала Радионова.

Интервью опубликовано на сайте ТАСС.