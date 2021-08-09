В Росприроднадзоре заявили, что антирейтинг компаний будет публиковаться раз в полгода

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Экологический антирейтинг предприятий РФ будет составляться по более чем 50 критериям и обновляться раз в полгода. В частности, будут оцениваться открытость бизнеса и наличие жалоб от людей на работу компаний, сообщила в интервью ТАСС глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Я думаю, мы будем его представлять раз в полгода. <…> Этот рейтинг будет ранжироваться, модернизироваться постепенно. В первый раз (пилотный антирейтинг планируется опубликовать в конце сентября - прим. ТАСС) он, наверное, будет самый простой. <…> В большом рейтинге должно быть более 50 показателей, но это непросто. К Новому году выйдет большой обновленный рейтинг", - сказала она.

По словам Радионовой, в частности, критериями оценки в ходе составления антирейтинга предприятий будут результаты проверочных мероприятий, открытость компаний, выполнение требований, наличие нормативов и их соблюдение, превышение предельно допустимых концентраций в воде и воздухе, наличие жалоб граждан на работу компаний.

Глава Росприроднадзора отметила, что уже все компании выразили беспокойство относительно данной инициативы, но эта мера необходима, чтобы мотивировать компании относиться к окружающей среде бережно. "Все выразили опасения так или иначе. Компании будут защищаться, но я устала слышать на проверках фразу "спасибо, что открыли нам глаза". Я устала, что мои сотрудники вынуждены объясняться с прокуратурой, со Следственным комитетом, почему поднадзорные предприятия не выполняют требования", - сказала Радионова.

Ранее она на экологической сессии на ПМЭФ говорила, что Росприроднадзор готов публиковать в открытом доступе экологический антирейтинг компаний в противовес рейтингам ESG (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление), которые составляются европейским рейтинговым агентством RAEX-Europe на основе оценивания экологичности, качества социальных условий и управления.

Интервью опубликовано на сайте ТАСС.