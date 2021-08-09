Продажи школьной формы в России через объявления выросли втрое

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Россияне в августе 2021 года в три раза чаще, чем в 2020 году, стали интересоваться школьной формой через объявления. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Авито", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"В последние две недели россияне стали интересоваться школьной продукцией на 65% чаще, чем в прошлом году. Наиболее популярной категорией оказалась школьная форма - спрос на нее вырос практически в три раза. Количество объявлений о продаже как бывшей в употреблении, так и абсолютно новой школьной формы выросло на 37% по сравнению с прошлым годом", - отметил руководитель категории Lifestyle в "Авито" Алексей Козловский, слова которого приводятся в исследовании.

Родителям девочек школьная форма обойдется в среднем в 650 рублей, что на 9% дороже, чем прошлым летом. Родителям мальчиков форма будет стоить в среднем 1 000 рублей. По сравнению с летом 2020 года цена выросла на 25%. По сравнению с прошлым годом спрос на спортивную форму для девочек увеличился на 35%, для мальчиков - на 6%. Стоимость спортивной формы для девочек не изменилась с прошлого лета и составила в среднем 500 рублей. Спортивная форма для мальчиков подорожала на 10% - в этом году она обойдется в среднем в 550 рублей.

"В прошлом году пандемия закрыла дома тысячи российских учеников и волей-неволей родителям пришлось потратиться на технику для дистанционного образования. В этом году ситуация с пандемией улучшилась, но практика показала, что стоит быть готовым к любым обстоятельствам. В целом по России спрос на ноутбуки вырос на 4%, при этом в некоторых регионах интересоваться такой техникой стали значительно активнее: в Сочи спрос вырос на 25%, в Ульяновске - на 24%, в Новокузнецке - на 20%, а в Ставрополе - на 18%", - отметили аналитики. Стоимость ноутбуков на "Авито" в России в этом году выросла на 36% и составила в среднем 15 000 рублей.

В этом году интересоваться рюкзаками стали на 74% чаще, чем в прошлом. Интерес к пеналам увеличился на 64% по сравнению с летом 2020 года. По сравнению с прошлым годом рюкзаки стали стоить на 17% дороже, этим летом их можно приобрести в среднем за 700 рублей. Стоимость пеналов с прошлого лета не изменилась и составила в среднем 500 рублей.

Таким образом, максимальный набор необходимых школьных товаров для девочек обойдется в среднем в 17 350 рублей, а для мальчиков немного дороже - 17 750 рублей, посчитали аналитики. Комплект товаров для первоклассника будет стоить в среднем чуть больше 18 000 рублей.

Об "Авито"

Согласно сервису Mediascope, ежемесячная аудитория "Авито" старше 11 лет в апреле 2021 года составила 41,4 млн человек. На сайте размещено свыше 75 млн актуальных объявлений, каждый день пользователи добавляют свыше 600 000 новых. В раздел "Личные вещи" заходит 50% посетителей "Авито", в "Бытовую электронику" - 40%, в "Для дома и дачи" - 53%.