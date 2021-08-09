Глава Алтая опасается, что железная дорога в регионе негативно повлияет на заповедники

ТАСС, 9 августа. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выступил против планируемого РЖД проекта строительства железной дороги в Китай через территорию региона. Реализация проекта затронет природные заповедники, в том числе плато Укок, являющееся объектом природного наследия ЮНЕСКО, заявил Хорохордин на заседании правительства региона в понедельник.

Замгендиректора холдинга РЖД Алексей Шило сообщил журналистам о планах строительства нового пограничного перехода с Китаем на Алтае. По его словам, в рамках проекта уже разработаны три маршрута железной дороги.

"Сегодня опубликовано заявление представителей РЖД о проекте строительства железной дороги в Китай через территорию Горного Алтая <…> В случае реализации подобных проектов могут быть затронуты не только многие сакральные для населения Республики Алтай места, но и природные заповедники, такие, как зона покоя Укок. Этого мы допустить не можем. Республика Алтай - экологическая столица России, выступающая за устойчивое развитие. Это - наш приоритет", - сказал глава региона.

Он отметил, что в случае готовности реализовать проект РЖД необходимо учесть мнение местных жителей.

"Необходимо в первую очередь внимательно изучить мнение людей, узнать, что думают об этом наши жители. Испокон веков люди занимаются здесь сельским хозяйством, чтят свои традиции, культуру, самым бережным образом относятся к природе и вряд ли будут согласны превратить республику в большую стройку тоннелей, эстакад и железнодорожных мостов <…> Правительство Республики Алтай не планирует строительство железной дороги в Китай через территорию региона и считает, что мнение жителей региона должно стать предопределяющим при принятии дальнейших решений", - подчеркнул Хорохордин.

По оценкам экспертов РЖД, в случае реализации проекта на Алтай станет возможным направить грузовую базу в объеме 30 млн тонн. Первый маршрут протяженностью более 1 тыс. км может пролегать от станции Бийск Западно-Сибирской железной дороги на станцию Авейтань в Китае. Второй, аналогичной протяженности, от станции Таштагол до станции Авейтань. Третий, протяженностью почти 1 тыс. 300 км, может начинаться от станции Абаза Красноярской железной дороги. Стоимость строительства пока не озвучивается.

О заповедниках Алтая

В Республике Алтай особо охраняемые природные территории занимают 25% региона. В регионе насчитывается два биосферных заповедника, нацпарк, четыре природных парка, два заказника и 43 памятника природы республиканского значения. На территории республики находится объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Золотые горы Алтая", включающий в себя пять наиболее уникальных территорий - Телецкое озеро, гору Белуха, Алтайский природный заповедник, Катунский биосферный заповедник и плато Укок.