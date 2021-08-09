Разработчики беспилотных авто могут получить субсидии до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 9 августа./ТАСС/. Разработчики беспилотных автомобилей могут получить субсидии Минпромторга на испытания высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) в размере до 500 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства.

Раннее в июле был опубликован проект постановления правительства, согласно которому Минпромторг предложил продлить выдачу субсидий испытателям беспилотников на дорогах общего пользования на 2022 год.

"Предельный размер субсидии за оценку одного высокоавтоматизированного транспортного средства, проводимую испытательной лабораторией, составляет не более 500 тыс. руб. и включает компенсацию затрат на заработную плату сотрудников, непосредственно занятых в проведении работ, страховые взносы, расходные материалы и накладные расходы", - рассказали в министерстве.

Предполагается, что на реализацию проекта в 2022 году будет выделено не более 50 млн рублей из федерального бюджета РФ.

"В рамках реализации эксперимента необходимо проводить испытания беспилотных транспортных средств, что является дорогостоящей процедурой, связанной в том числе с разработкой методов испытаний на соответствие требованиям правил ООН, которые применяются РФ в силу участия в международных соглашениях, а также закупкой необходимого оборудования. Стоимость испытаний является существенной преградой для массового участия компаний-разработчиков ВАТС в эксперименте", - отметили в Минпромторге.

В марте этого года кабмин РФ утвердил комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств, согласно которому уже до конца 2021 года на российские дороги будут допущены беспилотные авто без инженера-испытателя в салоне. Также правительство обсуждает план обеспечения к 2030 году инфраструктурой для высокоавтоматизированного автомобильного движения сети основных российских дорог, ожидая, что к этому времени доля таких машин составит минимум 2%.