Исследование: онлайн-оборот платных медуслуг вырос на 258% в первом полугодии

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Онлайн-оборот платных медицинских услуг вырос в I полугодии 2021 года на 258% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее, говорится в исследовании платежного сервиса CloudPayments, проведенном по запросу ТАСС.

"В I полугодии 2021 года по сравнению с I полугодием 2020 года во всех перечисленных товарных категориях [лекарства, косметика, готовая еда, услуги салонов красоты, такси] наблюдается рост спроса. Исключением стали онлайн-продажи электроники, где онлайн-оборот снизился на 23%, количество онлайн-транзакций снизилось на 6%, а средний чек упал на 18% с 5 886 рублей до 4 812 рублей. Самый большой рост в исследуемый период показали онлайн-продажи платных медицинских услуг - онлайн-оборот вырос на 258%, при том, что средний чек упал на 68% с 20 372 рублей до 6 605 рублей", - говорится в комментарии сооснователя и генерального директора CloudPayments Дмитрия Спиридонова.

По его мнению, на ситуацию значительно повлияли "рост заболеваемости коронавирусом, ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и вызванная этим повышенная нагрузка на систему ОМС". По словам Спиридонова, граждане вынуждены были обращаться за медуслугами в платные клиники, а серьезные медицинские траты (протезирование, дорогие операции и другие) откладывать. С этим связано значительное падение средней стоимости покупки в этой товарной категории, отметил он.

"На 106% вырос онлайн-спрос на лекарства, при этом средняя стоимость покупки практически не изменилась и составила 4 110 рублей в первой половине 2021 года", - добавил Спиридонов.

На 32% вырос онлайн-спрос на услуги такси (средняя сумма покупки в I полугодии 2021 года составила 339 рублей), на 21% вырос онлайн-спрос на косметику (средняя стоимость покупки в I половине 2021 года составила 3 187 рублей), на 15% вырос онлайн-спрос на доставку готовой еды на дом (средний чек - 1 266 рублей).

"По сравнению с началом года (июнь 2021 года по сравнению с январем 2021 года) оборот вырос во всех перечисленных товарных категориях. Самый высокий рост онлайн-спроса показали доставка еды на дом (+91%), платная медицина (+72%) и лекарства (+69%). В июле 2021 года по сравнению с июнем 2021 года вырос онлайн-спрос на услуги салонов красоты (+15%) и электронику (+5%). На все остальные вышеперечисленные категории онлайн-спрос упал, максимальное снижение на 8% наблюдается в категории доставки готовой еды на дом", - сказал Спиридонов.

О компании

CloudPayments - платежный сервис для интернет-магазинов, бизнеса, микрофинансовых организаций и благотворительных фондов, позволяющий принимать платежи онлайн банковской картой, Аpple Pay и Google Pay, а также в мессенджерах и социальных сетях. Компания работает с более 11 тыс. партнеров (клиентов).

CloudPayments - часть группы компаний "Тинькофф", которой принадлежит 95% сервиса.