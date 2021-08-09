Минсельхоз поддержал идею о лечении животных лекарствами для людей

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ поддержало идею главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова ("Единая Россия") об упрощении процедуры использования лекарств для людей при лечении животных. Об этом Бурматов сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник со ссылкой на официальный ответ ведомства за подписью замминистра сельского хозяйства Максима Увайдова (текст документа имеется в распоряжении агентства).

Бурматов обращался в ведомство с просьбой упростить процедуру регистрации включенных в госреестр и исследованных "человеческих" лекарств для применения их в ветеринарии. "В целях урегулирования указанного вопроса наиболее оптимальным считаем внесение изменений в действующее законодательство Российской Федерации в сфере обращения лекарственных средств в части ускоренной процедуры экспертизы лекарственного препарата для ветеринарного применения в целях его государственной регистрации", - отмечается в ответе Минсельхоза.

Речь в том числе идет о возможности предоставления "данных о результатах исследований лекарственного препарата для медицинского применения вместо проведения отдельных видов исследований" для использования этого препарата в ветеринарии.

Помимо этого, Минсельхоз, по аналогии с имеющейся зарубежной практикой, считает возможным "введение новых разрешительных механизмов, например, лицензирование деятельности ветеринарного врача".

По словам Бурматова, депутаты намерены в ближайшее время разработать законопроект и внести его в Госдуму до конца лета. Депутат считает, что нововведение поможет расширить перечень лекарственных препаратов, применяемых в ветеринарии, что позволит эффективнее лечить животных. Так, закон об обращении лекарственных средств сегодня разрешает их применение, если они зарегистрированы и включены в соответствующий реестр. По словам Бурматова, в госреестре лекарств для ветеринарного применения содержится всего около 2 тыс. позиций, в то время как в госреестре лекарственных средств для медицинского применения - более 18 тыс. При этом ветеринары нередко фиксируют случаи заболеваний домашних животных, схожие с болезнями человека - такие, как онкозаболевания, болезни внутренних органов или аллергии.