Число самозанятых в Ульяновской области превысило 13 тыс. человек

УЛЬЯНОВСК, 9 августа. /ТАСС/. Более 13 тысяч самозанятых зарегистрировано в Ульяновской области с 2020 года, сообщил ТАСС председатель совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства региона Руслан Гайнетдинов.

На сегодняшний день в Ульяновской области зарегистрировано более 43 тыс. индивидуальных предпринимателей. Сотрудниками организаций малого и среднего бизнеса являются около 180 тыс. жителей региона.

"Специальный налоговый режим для лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность, был запущен летом 2020 года. За это время в Ульяновской области официальный статус, подтверждающий самозанятость, приобрели более 13 тысяч специалистов и мастеров, работающих без сотрудников. <…> Статистика показывает, что количество регистраций превысило ожидаемые цифры", - сказал собеседник агентства.

Гайнетдинов пояснил, что физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на специальный налоговый режим, могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по низким ставкам: 4% с доходов от физлиц и 6% с доходов от юрлиц и ИП. Глава корпорации добавил, что Фонд развития и финансирования предпринимательства Ульяновской области реализует специальный льготный кредитный продукт для поддержки официально зарегистрированных самозанятых, который предполагает выдачу льготных займов до 500 тысяч рублей. "Процентная ставка за пользование кредитом составляет от 1/2 ключевой ставки Банка России. Кроме того, плательщики налога на профессиональный доход могут воспользоваться информационно-консультационными и образовательными услугами центра "Мой бизнес", прежде доступными только малым и средним предпринимателям", - отметил он.

По словам Гайнетдинова, в Ульяновской области больше всего самозанятых в сферах перевозки пассажиров и грузов, торговли самостоятельно произведенным товаром, бьюти-индустрии, рекламы, IT и репетиторства. "Суммарно за один год действия режима в областной бюджет поступило по спецрежиму "Налог на профессиональной доход" 15,8 млн рублей", - рассказал глава корпорации.

О нацпроекте

Обновленная версия нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", по данным Минэкономразвития РФ, включает в себя отдельный федеральный проект, посвященный созданию благоприятных условий для работы самозанятых. В частности, для них предполагаются микрозаймы по льготной ставке, не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн рублей сроком на 3 года; бесплатная или на льготных условиях регистрация на электронных торговых площадках; предоставление некоторых образовательных услуг. Для людей в возрасте 16-18 лет, впервые зарегистрированным в качестве самозанятых граждан, будет предусмотрен дополнительный налоговый вычет в размере одного минимального размера оплаты труда.