Объем контрактов ГЧП в Москве вырос на 89 млрд рублей с начала года

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Объем контрактов государственно-частного партнерства в Москве вырос с начала 2021 года почти на 89 млн рублей. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Объем ГЧП-контрактов, заключенных столицей с 2013 года по настоящий момент, превышает 1,1 трлн рублей. Только с начала 2021 года эта сумма увеличилась на 88,7 млрд рублей - мы подписали 47 контрактов жизненного цикла на 60,2 млрд рублей, офсетный контракт на 1,1 млрд рублей, а также две концессии на 27,4 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Заключая контракты жизненного цикла, город получает не только товар, но и дальнейшее его обслуживание и ремонт в течение всего жизненного цикла, а поставщик - стабильный долгосрочный спрос на производимую продукцию. С 2013 года Москва подписывала такие договоры в сфере транспорта, что позволило обновить подвижной состав метро, парки наземного транспорта, вывести на улицы города новый экологичный вид общественного транспорта - электробусы. Кроме этого, с 2019 года Москва проводит конкурсы по закупке сложного медицинского оборудования. Общий объем контрактов жизненного цикла, заключенных с 2013 года, превысил 570 млрд рублей.

"С начала года в столице заключены 43 контракта жизненного цикла на закупку современного медоборудования с десятилетним сервисом на сумму 22,7 млрд рублей, в числе победителей конкурсов - ведущие мировые производители высокотехнологичной медицинской техники. Кроме того, четыре контракта подписаны в рамках обновления транспортной системы, в том числе два - на поставку электробусов на сумму 24,1 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

В Москве также продолжает развиваться практика офсетных контрактов, которые предполагают закупку товаров для государственных нужд со встречными инвестиционными обязательствами поставщика - он должен локализовать производство на территории города. В этом году правительство Москвы заключило уже пятый офсет - с Московским эндокринным заводом.