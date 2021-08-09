В рамках программы детского кешбэка купили более 350 тыс. путевок на 9 млрд рублей

"С момента старта программы родители купили более 350 тыс. путевок на общую сумму около 9 млрд рублей. Общая сумма возвратов родителям составила 4 млрд рублей", - сообщила она.

Программа детского туристического кешбэка стартовала 25 мая 2021 году, в ее рамках россиянам будет возвращаться 50% стоимости путевки в участвующий в акции детский лагерь, но не более 20 тыс. рублей с 25 мая и до 31 августа все желающие могут покупать путевки в детский лагерь, и получать автоматический возврат. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября.

"С учетом того, что впереди еще несколько смен, динамика покупок пока еще достаточно высокая, и в среднем по программе покупают около 3 тыс. путевок в день", - отметила Догузова.

Глава Ростуризма напомнила, что по поручению президента РФ Владимира Путина был разработан специальный механизм, чтобы все, кто приобрел путевки до старта детского кешбэка, также могли вернуть деньги за купленные путевки. Родители, которые приобрели путевки в прошлом и этом году до старта программы, могут до 20 октября подать заявку на портале Госуслуг и получить единовременную выплату. Выплата составит 50% от стоимости отдыха ребенка, но не более 20 тыс. рублей по одному заявлению. Размещение в лагере должно проходить в период с 10 мая до 20 сентября 2021 года.