Югра планирует привлечь кредит на строительство второго моста через Обь

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 августа. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югра) рассматривают возможность привлечения инфраструктурного кредита на возведение второго мостового перехода через реку Обь возле Сургута, крупнейшего города Югры. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев на пресс-конференции.

Существующий мост через Обь в районе Сургута является единственным, обеспечивающим автотранспортное сообщение Югры с другими территориями округа. Перегруженность моста превышает нормативный показатель в 2,5 раза.

"Я знаю, что сегодня напрямую обсуждается вопрос, чтобы привлечь инфраструктурный кредит в Югре для строительства моста через Обь. Очень востребованный проект, очень нужный", - сказал Якушев.

По его словам, взять инфраструктурный проект для Югры - посильная задача.

Первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Ольга Солнова сообщала ранее ТАСС, что работы по проекту планируется начать в 2021 году, а завершить в 2025 году. По ее словам, стоимость строительство второго моста оценивается в 63,2 млрд рублей. Она также отмечала, что разработка проектной документации на мостовой переход завершена и передана для проведения государственной экспертизы. Прохождение экспертизы ожидается до 1 сентября 2021 года.

О проекте

В настоящее время через Сургут проходит федеральная трасса Р404 Тюмень - Нижневартовск, единственная дорога, соединяющая север России (Западной Сибири) и Тюменскую область. Также транспортная система города включает вантовый мост через реку Обь длиной 2 110 км, запущенный в эксплуатацию в 2000 году. Но действующий мост не выдерживает возрастающий объем транспортного потока. По оценкам региональных властей, сейчас мост работает в режиме постоянной перегрузки: при интенсивности 5 тысяч машин в сутки по дороге фактически проезжают более 14 тысяч.

Строительство моста на этом участке Оби обсуждалось с 2012 года, но переносилось из-за высокой стоимости. Сейчас его планируется строить как объект федерального значения. Мост планируют возвести на территории Сургутского и Нефтеюганского районов, а также городского округа Сургут. В составе сооружения предусмотрены три участка автомобильной дороги, инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, восемь мостов через водотоки, включая мост через основное русло реки Обь, путепроводы, транспортные развязки на пересечении с автомобильными дорогами Нефтеюганск - Сургут и Восточная объездная Сургута, технические средства организации дорожного движения и другие объекты. Общая длина мостового перехода составит около 44 км, в том числе длина моста через реку Обь - 1,7 км.