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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Иран не намерен покидать переговоры в Вене из-за смены власти в стране

Церемония инаугурации президента Эбрахима Раиси состоялась 5 августа

ТЕГЕРАН, 9 августа. /ТАСС/. Тегеран не покинет переговоры по ядерной сделке в Вене из-за смены правительства на фоне прихода к власти нового президента Эбрахима Раиси. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Мы никогда не покинем переговоры в Вене. В Иране происходит демократическая смена власти, и эти перемены вносят изменения в состав исполнительной власти", - цитирует его Fars News Agency.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Китай, Франция и ФРГ) по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, а также возвращения США в сделку. Представители государств - участников Совместного всеобъемлющего плана действий также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, а затем - в первых числах июня.

Раиси победил на выборах в Иране 18 июня, набрав 17,9 млн голосов (около 62%) при явке 48,8%. 5 августа состоялась церемония инаугурации президента.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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