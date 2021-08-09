Производство винодельческой продукции за семь месяцев снизилось на 11,2%

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Производство винодельческой продукции в России за последние семь месяцев снизилось на 11,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 31,72 млн дал. Об этом говорится в сообщении Национального союза защиты прав потребителей.

"Объем производства винодельческой продукции (всего) в январе - июле 2021 года составил 31,72 млн дал (88,8% от уровня аналогичного периода прошлого года). В июле 2021 года произведено 4,65 млн дал (83,1% от уровня прошлого года)", - отмечается в сообщении.

Производство вин шампанских и игристых в январе - июле 2021 года снизилось на 28,5% и составило 4,62 млн дал, в июле оно выросло на 78,6%, до 0,9 млн дал. Производство тихих вин в январе - июле 2021 года выросло на 2,6% и составило 17,16 млн дал, в июле снизилось на 3,2%, до 2,84 млн дал. Производство фруктовых (плодовых) вин в январе - июле 2021 года снизилось на 20,1% и составило 6,21 млн дал, в июле снижение составило 60%, до 0,6 млн дал. Объем производства напитков винных, изготовляемых без добавления этилового спирта, в январе - июле 2021 года снизился на 20,2% и составил 3,51 млн дал, в июле снижение составило 54,3%, до 0,29 млн дал.

Объем производства напитков винных, изготовляемых с добавлением этилового спирта в январе - июле 2021 года, снизился на 56,5%, до 112,62 тыс. дал, в июле он вырос на 70,4%, до 3,95 тыс. дал. Как сообщили в союзе, объем производства водки в январе - июле 2021 года составил 39,22 млн дал, снизившись на 3,9%, в июле - 5,73 млн дал, снизившись на 11,3%. Объем производства коньяка в январе - июле 2021 года снизился на 3,9% и составил 4,13 млн дал, в июле - на 14,2%, до 0,46 млн дал.

Всего, как сообщили в союзе, объем производства алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе - июле 2021 года снизился на 2,3% и составил 90,56 млн дал, в июле - на 7,1%, до 13,58 млн дал. Объем производства спиртных напитков крепостью выше 9% в январе - июле 2021 года вырос на 0,4% и составил 52,54 млн дал, в июле снизился на 7,5%, до 7,6 млн дал.