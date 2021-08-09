Минфин отчитался об исполнении расходов на национальные проекты

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Исполнение расходов бюджета на реализацию нацпроектов на 1 августа, по предварительным данным, составило 1,2 трлн рублей, или 50,4% от плана, говорится в материалах Минфина.

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 августа 2021 года - составило 1,2 трлн рублей или 50,4% от плановых бюджетных назначений", - говорится в материалах.

Лучше всего - на 72,1% - исполнены расходы на нацпроект "Здравоохранение". В лидерах по исполнению расходов также нацпроекты "Демография" (66%), "Производительность труда" (57,9%), "Наука и университеты" (51,5%), "Жилье и городская среда" (47,9%), "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (46,9%) и "Культура" (43,3%).

Кроме того, наиболее эффективными проектами по исполнению расходов стали нацпроекты "Безопасные качественные дороги" (46,4%), Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) (38,1%), "Международная кооперация и экспорт" (34,2%) и "Экология" (26,1%).

Самые низкие показатели у нацпроектов "Образование" (25,5%) и "Цифровая экономика" (16,7%).