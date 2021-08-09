Сургутский ЗСК "Газпрома" скоро начнет отгрузку, прерванную из-за ЧП на Уренгойском заводе

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Сургутский завод по стабилизации конденсата (ЗСК) "Газпрома" возобновил прием сырья с Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ), на котором произошла авария 5 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Газпром переработки". В ближайшее время завод начнет отгрузку своей продукции потребителям.

"Сургутский завод по стабилизации конденсата возобновил работу производственных мощностей. Со вчерашнего дня предприятие принимает и перерабатывает нефтегазоконденсатную смесь с Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту. В настоящее время товарная продукция Сургутского ЗСК поступает в резервуарные парки и проходит паспортизацию - в ближайшее время планируется начать отгрузку потребителям", - сообщили в компании.

При этом объем поступающего на Сургутский ЗСК сырья будет постепенно наращиваться по мере пуска технологических мощностей на Уренгойском ЗПКТ, где ведутся ремонтно-восстановительные работы, отметили в "Газпром переработке".

Накануне стало известно, что "Газпром" возобновил подачу сырья на Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту после произошедшей в четверг аварии.

Об аварии

5 августа произошел пожар на заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком автономном округе, 6 августа он был потушен. Пострадавших не было.

Завод принадлежит ООО "Газпром переработка" и является основным производителем высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья в ЯНАО.