ЦБ выпускает в обращение памятную монету, посвященную Циолковскому

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Банк России 9 августа 2021 года выпустит в обращение памятную серебряную монету "Стремление к звездам, К.Э. Циолковский" серии "Космос" номиналом 3 рубля. Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

На оборотной стороне монеты расположено изображение портрета К. Э. Циолковского на фоне стилизованных изображений космического пространства и формул, внизу по окружности имеется надпись: "К.Э. Циолковский".

Тираж монет составит 3 тыс. штук. Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.