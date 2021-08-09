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Кредитование сезонных полевых работ в России выросло до 472,9 млрд рублей

Кредитование выросло на 30,9%

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Кредитование сезонных полевых работ в России выросло на 30,9% и, по данным на 3 августа 2021 года, составило 472,9 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг в сфере кредитования агропромышленного комплекса страны. По состоянию на 3 августа общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 472,9 млрд рублей, что на 30,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года", - отмечается в сообщении.

В частности, Россельхозбанком выдано 352 млрд рублей, Сбербанком - 120,9 млрд рублей.

За аналогичный период 2020 года кредитование предприятий и организаций АПК на проведение сезонных полевых работ составило 361 млрд рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка - на сумму 254,5 млрд рублей, Сбербанка - 106,5 млрд рублей.

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