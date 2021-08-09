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Белоруссия может переориентировать экспорт калийных удобрений с Литвы на порты России

Вильнюс ранее призвал прекратить транспортировку продукции белорусской химической промышленности

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика может переориентировать экспорт калийных удобрений с Литвы на российские порты.

Глава государства напомнил, что в Литве призвали прекратить транспортировку продукции белорусской химической промышленности и, в частности, калийных удобрений через свои порты. "Мы поставим эти объемы - в Мурманске загрузим. Это не вопрос. И по Северному морскому пути кратчайшим путем поставим в Китай - это наш основный рынок - и в Индию", - сказал он в понедельник на встрече с журналистами и представителями общественности.

"Пока мы, перейдя красную линию, не загнали друг друга в угол, выходить из этой ситуации надо сейчас, но мяч на той стороне", - указал Лукашенко.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияЛитваРоссия
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