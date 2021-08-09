Эксперт: ювелирный рынок России в I полугодии восстановился к уровню 2019 года

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Ювелирный рынок России в натуральном выражении в I полугодии 2021 года восстановился к уровню 2019 года, а в денежном - вырос на треть, до 129 млрд руб. Такую оценку ТАСС огласил управляющий партнер бренда Sokolov Артем Соколов.

"В натуральном выражении за 2020 год ювелирный рынок сократился на 40%, а в 2021 году уже вернулся к уровню первого полугодия 2019 года c небольшим снижением в 2%. При этом производство золотых ювелирных украшений в России в первом полугодии 2021 года выросло на 52% по сравнению с первой половиной прошлого года и практически вернулось к "доковидным" показателям 2019 года", - сообщил он.

Ослабление позиций рубля и достигшая исторического максимума биржевая стоимость золота привели в прошлом году к росту цен в ювелирной рознице в среднем на 30%, что отчасти нивелировало падение рынка в денежном выражении, но не предотвратило его, пояснил Соколов. "Количество транзакций сократилось на 20%, а средний чек, наоборот, из-за роста цен и инфляции вырос. Поэтому в денежном выражении рынок потерял в 2020 г. порядка 10%. За шесть месяцев этого года по сравнению с первым полугодием доковидного 2019 года рынок вырос на 27% и достиг 129 млрд руб.", - сказал он.

Соколов отметил, что рост потребительских цен в этом году по сравнению с 2019 годом составил около 30%, сохранив тенденцию конца 2020 года, когда стоимость золота как материала увеличилась на 49%, а серебра - на 66% по сравнению с 2019 годом. При том, что в этом году цены на металлы существенно не менялись: рост цен на серебро составил 9%, цены на золото упали на 6%, указал эксперт.

По данным Пробирной палаты РФ, производство ювелирных украшений в России сократилось на 30% по сравнению с прошлым годом и почти в два раза по отношению к доковидному 2019 году "Перекос" статистики объемов производства происходит из-за изменений в регулировании оборота серебра. Если раньше по закону клеймить в Пробирной палате нужно было все серебряные изделия весом до 3 граммов, то с лета прошлого года клеймение серебра стало по закону добровольным. Так, в разгар пандемии в первом полугодии 2020 г. падение объемов сданных на пробу серебряных изделий составило 32%, а в этом году - уже 64%", - пояснил Соколов.

По оценкам аналитиков бренда Sokolov, доля неклейменого серебра достигала в общем объеме серебряных изделий по итогам 2020 года 40%, а в этом году выросла уже до 70-80%. Более двух третей рынка серебра в официальные отчеты по весу и штукам не попадает, а в данных по емкости рынка в денежном выражении отображается, полагают аналитики.

Лидеры производства

Ключевой тенденцией этого года стало ускорение темпов концентрации рынка, отметил Соколов. По данным эксперта, топ-10 компаний-лидеров в 2019 году произвели 42% всего объема золотых украшений, в 2020 году - 49%. В этом году на долю топ-10 приходится уже 51% золотого производства.

По данным ассоциации "Гильдия ювелиров России", объем розничных продаж ювелирных изделий в России составил 240 млрд руб. в 2019 году.