В Ростовской области представили новую модульную электронно-лучевую систему 3D-печати

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 августа. /ТАСС/. Новую модульную электронно-лучевую систему 3D-печати представили делегации коллегии Военно-промышленной комиссии на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г. М. Бериева. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ по итогам поездки комиссии на предприятие.

Первый заместитель председателя коллегии ВПК Андрей Ельчанинов и член коллегии ВПК Сергей Смирнов ознакомились с ходом реализации на предприятии военных и гражданских программ создания авиационной техники.

"В рамках ознакомления с новыми технологиями на базе предприятия "Тексент" делегации продемонстрировали принципиально новую модульную электронно-лучевую систему 3D-печати из металлического прутка, а также применение аддитивных технологий с использованием порошков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также в ходе поездки представители коллегии ВПК осмотрели производственные площадки, где изготавливают и испытывают авиационные комплексы, цеха по производству агрегатов и узлов, ознакомились с работой полномасштабного стенда радиоэлектронного оборудования самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. На межведомственном совещании с представителями Минпромторга, Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса рассмотрены вопросы выполнения опытно-конструкторских работ и поставок авиационной техники для федеральных органов исполнительной власти.

В Таганроге на ТАНТК им. Г. М. Бериева налажено серийное производство самолетов-амфибий Бе-200, ведется разработка перспективных специальных авиационных комплексов. На предприятии проводятся работы по изготовлению, капитальному ремонту и плановой модернизации самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления типа А-50/100, стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев типа Ту-95, а также самолетов семейства Ту-142. Завод входит в дивизион транспортной авиации ОАК, головным предприятием которого является ПАО "Ил".