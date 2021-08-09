Минцифры к декабрю подготовит нормативы перевода госслужащих на российские мессенджеры

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Минцифры к декабрю 2021 года должно подготовить нормативную базу для перевода сотрудников государственных органов и бюджетных организаций на использование единой госплатформы поддержки рабочих коммуникаций. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Минцифры к декабрю 2021 года должно подготовить нормативную базу для перевода сотрудников госорганов и бюджетных организаций на использование единой государственной платформы поддержки рабочих коммуникаций: почта, мессенджер, сервис видеоконференцсвязи (ВКС)", - отметили в аппарате.

Предполагается, что это приведет к "преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения новых отечественных IT-продуктов", а также "повышению популярности российских мессенджеров, почты и ВКС", пояснили в аппарате.

Там добавили, что на заседании президиума правкомиссии по цифровому развитию, которое состоялось 20 июля нынешнего года под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко, был одобрен концепция реализации проекта типового автоматизированного рабочего места госслужащего.

В аппарате отметили, что в документе отразили цели, задачи, направления, этапы, а также ожидаемые результаты от внедрения новых отечественных технологий в работу государственных органов и государственных внебюджетных фондов России. Концепция предполагает развитие сервисов, позволяющих осуществлять оперативный обмен данными между ведомствами, в том числе и во время удаленной работы. Это электронная почта, мессенджер, аудио и видеоконференцсвязь, электронный документооборот, в том числе и межведомственный, управление задачами, поручениями и проектами, а также ряд других цифровых сервисов российской разработки.

"На данный момент уже созданы продукты, работающие в некоторых структурных подразделениях в тестовом режиме и зарекомендовавшие себя во время пандемии", - уточнили в аппарате.