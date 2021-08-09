Эксперт призвал субсидировать ставку по факторинговым сделкам с участием малого бизнеса

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Правительство РФ должно субсидировать процентную ставку по факторинговым сделкам с участием малых и средних предприятий (МСП) по аналогии с программой льготного кредитования представителей сектора, которая запущена Минэкономразвития РФ с 2019 года. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС член генсовета "Деловой России" Вячеслав Решетник.

Факторинг - финансовый механизм для производителей и поставщиков, ведущих деятельность на условиях отсрочки платежа. В сделке участвуют три стороны - клиент, должник и финансовый агент (факторинговая компания или банк). Последний за определенную комиссию оплачивает счет раньше, чем это сделает поставщик.

"Основной механизм, который сейчас можно применить для популяризации факторинга и его развития на территории РФ, - это включить его в федеральные меры поддержки. <…> Во-вторых, с моей стороны - предложить разработать механизм субсидирования процентной ставки. То есть тот механизм, который применялся для льготных кредитов, согласно постановлению 1764 [льготная программа кредитования МСП, конечная ставка рассчитывается по схеме: ключевая ставка ЦБ РФ + 2,75 п. п.], тот же самый механизм применить и для факторинга", - сказал Решетник.

Как считает эксперт, для малого и среднего бизнеса факторинг является дорогой финансовой услугой. Средняя стоимость факторинга для сектора, по его оценке, составляет 13-14% годовых. Представитель бизнес-объединения также подчеркнул, что мало кто из предпринимателей сектора знает о таком механизме.

Одностороннее движение

О высокой стоимости услуги факторинга для малых и средних компаний сообщил ТАСС и президент "Опоры России" Александр Калинин. По его словам, при закупках по федеральному закону № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", процентная ставка для МСП составляет порядка 8-9%.

"Для многих это на грани рентабельности в этой закупке. <…> И госкорпорации, к примеру, не хотят верифицировать [задолженность], потому что они понимают, что если она будет переуступлена, то им придется либо не платить малому предприятию, либо "дочке" банка, [которая выступает фактором]. Это две большие разницы. У [дочерней структуры банка] всегда есть юристы, и основания взыскать задолженность. Поэтому тут есть два момента. Первый - с понуждением к верификации долгов, а второй - с тем, чтобы стоимость такого факторинга существенным образом снизилась и приблизилась хотя бы к уровню банковского финансирования", - сказал Калинин.

Генеральный директор FinHelp Павел Вешаев считает, что нужны "меры, которые заинтересуют именно тех, кого факторят". "Объективно сложный момент - как-то сделать [факторинг] более массовым и интересным продуктом. Потому что он сам по себе непростой, скажем так, именно с точки зрения клиентской позиции", - сказал предприниматель.

Руководитель Ивановской текстильной компании Юрий Шилов указал, что большинство контрагентов не подписывают уведомления на работу с факторингом. "Если факторинг безрегрессный (когда банк выкупает дебиторскую задолженность на собственный баланс - прим. ТАСС), ответственность лежит уже на банке, если, грубо говоря, есть какие-то проблемы с контрагентом. Если регрессный (когда дебиторская задолженность остается на балансе поставщика - прим. ТАСС), то ответственность на [заказчике]. Но вообще компании стараются, если они профакторились, платить лучше - это тоже улучшает систему дисциплины, потому что они не хотят потом получить плохой кредитный рейтинг", - уточнил Шилов, который также является членом московского отделения "Деловой России".

Факторинг должен развиваться

Малые и средние предприятия - целевой сегмент факторинга, если они являются поставщиками для более крупных и понятных банкам компаний, говорит вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Зачастую, это эмитенты с публикуемой аудируемой отчетностью, отметил он.

По данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), которые привел Войлуков, число активных клиентов из числа МСП, воспользовавшихся факторингом в 2020 году, составило 6 078 компаний. В их адрес выплачено 367 млрд рублей, портфель по сделкам с такими клиентами на конец 2020 года составил 87,5 млрд рублей.

"Подспорьем рынку станут дальнейшее увеличение среднего размера и срока поставки, ускорение цифровизации бизнеса и рост проникновения в сегмент МСП. Однако для этого необходимы модели точной оценки риска по большому количеству контрагентов. Но из-за отсутствия качественной информации, неразвитости "околофакторингового" рынка и несовершенства нормативной базы Банка России пока это достаточно трудоемко. Для этого нужно время, накопление и сбор информации в целях оценки риска. Пересмотр нормативных правовых актов и процедур оценки Банка России. И, естественно, желание - у банков оно есть. Не помешает и развитие возможностей доступа к информации из госсистем", - подчеркнул он.

По мнению президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, члена московского отделения "Деловой России" Эльмана Мехтиева, факторинг важен для малых и средних предпринимателей - их продукция поставляется в множество сетей, которые платят с опозданием до 90 дней.

"С другой стороны, банки, у которых есть дешевое фондирование, заинтересованы в больших сделках. А малые и средние "чеки" требуют массовых технологий, проверки контрагентов, анализа их бизнеса. Поэтому для краудплощадок это действительно интересная возможность", - убежден он.