Московская биржа начала маркировать сложные финансовые инструменты

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Московская биржа реализовала новый функционал в брокерском интерфейсе фондового рынка - маркировку сложных финансовых инструментов. Он призван помочь брокерам и банкам снизить количество случаев приобретения частными инвесторами продуктов, рисков которых они не понимают, говорится на сайте торговой площадки.

"Маркировка предназначена для профессиональных посредников - банков и брокеров, которые на основе этой информации могут принимать решение о предоставлении своим клиентам доступа к соответствующим продуктам. Это позволит банкам и брокерам автоматизировать разграничение доступа инвесторов к инструментам в зависимости от их статуса (квалинвестор, инвестор, сдавший тест, и пр.)", - пояснили на Мосбирже.

Все инструменты фондового рынка Московской биржи получат новое информационное поле "Сложный продукт", где будет указана их категория в зависимости от ограничений.

"Задача биржи и профессиональных участников - обеспечить начинающим инвесторам безопасный первый опыт работы на рынке. Маркировка сложных инструментов поможет брокерам и банкам упростить процедуры обслуживания розничных клиентов и позволит оперативно внедрить институт тестирования частных инвесторов, который появится на финансовом рынке этой осенью", - пояснил директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков.

11 июня 2021 года вступили в силу изменения в регулировании, предусматривающие ограничение доступа неквалифицированных инвесторов к сложным финансовым инструментам. С 1 октября 2021 года на российском рынке внедряется тестирование для неквалифицированных инвесторов, успешное прохождение которого позволит им приобретать недоступные для них в настоящее время финансовые продукты.