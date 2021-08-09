Экспорт угля из России в январе - июне вырос на 10,3%

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Экспорт Россией угля по итогам января - июня 2021 года вырос на 10,3% по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее и составил $6,842 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

В натуральном выражении экспорт угля увеличился на 8,8%, до почти 101,9 млн тонн.

В июне экспорт в натуральном выражении вырос на 20,6% - до 20,48 млн тонн, в денежном выражении - на 27,4%, до $1,52 млрд.

Импорт каменного угля с начала года вырос на 27% и достиг $197 млн, а в натуральном выражении снизился на 5,1%, до 10,42 млн тонн.

Экспорт черных металлов

Экспорт Россией черных металлов в январе - июне 2021 года увеличился на 47,6% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $11,97 млрд.

Экспорт черных металлов за январь - июнь 2021 года в натуральном выражении вырос на 1,2% - до 20,88 млн тонн, сообщает ФТС.

"В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе - июне 2021 года составила 10,7% (в январе - июне 2020 года - 10%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 10,1% (в январе - июне 2020 года - 9,2%), в страны СНГ - 14,6% (15,3%). По сравнению с январем - июнем 2020 года стоимостный объем экспорта товаров возрос на 37,2%, а физический - на 1,9%. Возросли физические объемы экспорта алюминия на 50,1%, проката плоского из железа и нелегированной стали - на 8,6%, чугуна - на 2%. При этом снизились поставки полуфабрикатов из железа и нелегированной стали на 6,1%, меди и медных сплавов - на 1,9%", - указывается в материалах ведомства.

В то же время доходы от экспорта российской меди и медных сплавов в январе - июне 2021 года выросли на 50,2%, составив $2,6 млрд, при этом в натуральном выражении показатель снизился на 1,9%, до 317,5 тыс. тонн. Экспорт никеля в январе - июне 2021 года составил 33,4 тыс. тонн, а в стоимостном выражении - $573,1 млн, что соответственно на 27,1% ниже и на 1,5% выше аналогичных показателей прошлого года.

Экспорт плоского проката

Экспорт Россией плоского проката из железа и нелегированной стали в январе - июне 2021 года вырос на 8,6% по сравнению с показателем аналогичного периода годом ранее и составил 4,05 млн тонн.

В денежном выражении экспорт плоского проката увеличился на 72,1%, до $2,98 млрд.

В то же время импорт плоского проката из железа и нелегированной стали за отчетный период в натуральном выражении вырос на 22,1%.

Экспорт полуфабрикатов из железа и нелегированной стали с начала года снизился на 6,1% - до 7,22 млн тонн. В денежном выражении экспорт полуфабрикатов увеличился на 31,5% - до $3,72 млрд.

Экспорт алюминия

Объем экспорта российского алюминия в денежном выражении по итогам января - июня 2021 года увеличился по сравнению с показателем годом ранее на 63,2% и составил почти $2,88 млрд.

По данным ФТС, в натуральном выражении экспорт алюминия увеличился на 50,1% и почти достиг 1,62 млн тонн.

Крупнейшим производителем первичного алюминия в России является "Русал". В 2020 году компания произвела 3,755 млн тонн алюминия.