Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе - июне выросли почти на 73%

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Доходы "Газпрома" от экспорта газа по итогам января - июня 2021 года увеличились почти на 73% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составили $20,01 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Физический объем экспорта газа за отчетный период вырос на 15,3% и достиг 108,4 млрд куб. м.

В июне 2021 года "Газпром" экспортировал почти столько же газа, сколько и в мае - 15,7 млрд куб. м. Стоимость поставок составила $3,556 млрд (рост к маю 2021 года на 11,6%).

Как свидетельствуют данные ФТС, в июне 2021 года средняя экспортная стоимость поставок газа выросла до $226,5 за 1 тыс. куб. м против $199,7 за 1 тыс. куб. в мае и $185,5 за 1 тыс. куб. м в апреле 2021 года.