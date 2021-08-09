Экспорт легковых машин в РФ в первом полугодии вырос на 43,8%

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Экспорт легковых автомобилей из России в январе - июне увеличился на 43,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 44,1 тыс. штук, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В стоимостном выражении экспорт легковых автомобилей из РФ в отчетном периоде составил $712,5 млн, что на 53,6% выше, чем в январе-июне 2020 года.

Непосредственно в июне этого года вырос на 11,3% по сравнению с маем 2021 года и составил 8,3 тыс. штук. В стоимостном выражении экспорт легковушек в июне составил $137,4 млн (+12,5 % к маю 2021 года).

Грузовые автомобили

По данным ФТС, экспорт грузовых автомобилей в январе-июне 2021 года вырос на 7,2% - до 6,1 тыс. штук. В стоимостном выражении продажи увеличились на 9,4% и составили $160,8 млн.

Непосредственно в июне 2021 года экспорт грузовых автомобилей увеличился на 12,1% по сравнению с предыдущим месяцем этого года, - до 1,3 тыс. штук. В стоимостном выражении экспорт в отчетном месяце составил $33,4 млн (+33,3% к маю 2021 года).

Импорт

Объем импорта легковых автомобилей в РФ в январе-июне вырос на 86,1% в годовом выражении - до 175,7 тыс. штук. В стоимостном выражении импорт составил $4 087,1 млн (+87,5% к январю-июню 2020 года).

Непосредственно в июне импорт легковушек составил 33,4 тыс. штук, что на 5,8% выше, чем в мае этого года. В стоимостном выражении импорт в июне составил $701,8 млн ( - 1,7% к маю 2021 года).

Импорт грузовых автомобилей в январе - июне 2021 года вырос на 82,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 15,4 тыс. штук. В стоимостном выражении импорт грузовиков в первом полугодии увеличился на 130,4% - до $1080,0 млн.

Непосредственно в июне импорт грузовых автомобилей снизился на 18,7% по сравнению с маем этого года - до 2,3 тыс. штук. В стоимостном выражении импорт в июне составил $203,5 млн (+4,3% к маю 2021 года).