Власти Кировской области ожидают снижения урожая зерновых на 30% из-за засушливой погоды

КИРОВ, 9 августа. Установившаяся в Кировской области засушливая погода может привести к снижению объема урожая зерновых по сравнению с прошлым годом на 30%. Об этом в понедельник сообщил ТАСС зампред областного правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Алексей Котлячков.

"В прошлом году сельхозпредприятия собрали около 700 тыс. тонн зерновых. В этом году ввиду засушливых погодных условий растения сформировали слабый колос с щуплым зерном, поэтому прогнозируется недобор урожая примерно на 30% к уровню прошлого года", - сказал Котлячков.

По данным министерства, по состоянию на конец прошлой недели убрано 76,4 тыс. га зерновых культур, или 24,6% от запланированной площади (в 2020 году - 87 тыс. га). Намолочено 145,9 тыс. тонн зерна в бункерном весе при урожайности 19,1 ц/га (в 2020 году - 27,8 тыс. тонн и 31,9 ц/га). В министерстве прогнозируют также снижение урожая картофеля и овощей открытого грунта.

В настоящее время сельскохозяйственные предприятия региона занимаются заготовкой кормов на зимний период. Травы скошены на 80% от плановой площади.