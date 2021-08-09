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Россия в январе - июне снизила экспорт водки на 0,1%

По данным ФТС, речь идет о $62,1 млн

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Экспорт водки из РФ в январе - июне 2021 года в денежном выражении снизился на 0,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил $62,1 млн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом за отчетный период поставки водки в натуральном выражении составили 925,1 млн декалитров, что на 1,6% больше, чем годом ранее.

В июне, по данным ФТС, объем экспорта водки из РФ в денежном выражении вырос на 22,2% по сравнению с показателем за май и составил $15,3 млн. При этом за отчетный период поставки водки в натуральном выражении составили 224,8 млн декалитров, что на 20% больше, чем за предыдущий месяц.

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