Импорт мяса в Россию в январе - июне упал на 12,7%

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Импорт мяса в Россию в январе - июне 2021 года снизился на 12,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 117,5 тыс. т, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В денежном выражении показатель упал на 12,9% - до $427 млн.

Импорт свежего и мороженого мяса птицы за отчетный период вырос на 0,6% - до 111,4 тыс. т, при этом в денежном выражении показатель вырос на 8,3% - до $177 млн. Импорт свежей и мороженой рыбы вырос на 14,2% в натуральном выражении - до 200,9 тыс. т, а в стоимостном выражении рост составил 17,6%, до $599,3 млн.

Экспорт пшеницы

Экспорт пшеницы и меслина из России по итогам января - июня 2021 г. снизился по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 3,2%, до 12 млн 222,3 тыс. т, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В денежном выражении этот показатель вырос на 15% и составил $3 млрд 128,6 млн. При этом в июне экспорт пшеницы в натуральном выражении вырос в 5,9 раза по сравнению с маем, до 2,2 млн т, в денежном выражении - до $570,4 млн (рост в 5,1 раза).

По данным ФТС, экспорт растительного масла в январе - июне 2021 г. возрос на 50,6% в денежном выражении и достиг $2 млрд 230,4 млн. В натуральном выражении этот показатель составил 1 млн 777,7 тыс. т (-15,3%).

Экспорт свежей и мороженой рыбы за шесть месяцев текущего года снизился на 18,3%, до $1 млрд 139,6 млн. В натуральном выражении этот показатель составил 698,3 тыс. т, что на 19% меньше по сравнению с показателем января - июня 2020 года.