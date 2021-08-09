Суд продлил конкурсное производство в отношении владельца завода станков в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 9 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области продлил на полгода срок конкурсного производства в отношении компании "Стиллайн", владеющей одним из крупнейших российских производителей металлообрабатывающих станков "Тяжстанкогидропресс". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Срок конкурсного производства продлили на полгода - до 10 февраля 2022 года", - отметила собеседница агентства.

В суде добавили, что определение было вынесено после заслушивания отчета арбитражного управляющего и его ходатайства. Данные документы в публичном пространстве не опубликованы.

В июле 2020 года арбитражный суд Новосибирской области по заявлению "БКС-банка" ввел процедуру банкротства (наблюдение) в отношении компании "Стиллайн". В феврале было введено конкурсное производство, а в апреле имущество завода было выставлено на торги, но арбитражный суд Новосибирской области запретил продажу предприятия. Решение принято в качестве обеспечительной меры по заявлению владельца "Стиллайна" Николая Степакина, который сообщил об имеющихся разногласиях между кредиторами и конкурсным управляющим.

Сервисный металлоцентр "Стиллайн" был образован в 2004 году. В начале 2019 года он приобрел 75% акций завода "Тяжстанкогидропресс" - одного из крупнейших российских производитель металлорежущих станков, гидравлических прессов, смесителей и технологической оснастки различного назначения.