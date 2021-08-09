Депутаты Госдумы попросят Мишустина взять на контроль ситуацию с ростом цен на удобрения

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Совет Думы в понедельник решил обратиться к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в связи с ростом цен на удобрения, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы обсудили сложившуюся ситуацию на внутреннем рынке минеральных удобрений в Российской Федерации. Депутаты обратили внимание, что рост цен на удобрения негативно сказывается в том числе на стоимости продуктов питания. Было принято решение подготовить обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой взять ситуацию на контроль", - написал он в своем Telegram-канале в понедельник.

Соответствующее поручение дано профильному думскому комитету, добавил спикер.