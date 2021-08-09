Компания "ГАЗЭКС" стала региональным оператором газификации в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возложил на компанию "ГАЗЭКС" полномочия регионального оператора в сфере газоснабжения, сообщили в понедельник в департаменте информационной политики региона.

"Крупнейшей газораспределительной организацией в Свердловской области является "ГАЗЭКС". В дальнейшем взаимоотношения с единым оператором газификации, то есть с ПАО "Газпром", будут выстраиваться именно через эту компанию. Прежде всего, это взаимодействие будет касаться финансовых вопросов, а именно - финансирования проектов социальной газификации и компенсации затрат газораспределительных организаций на строительство и ввод в эксплуатацию новых внутрипоселковых газопроводов", - цитирует департамент первого заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игоря Чикризова.

В департаменте отметили, что в большинстве субъектов России выполнять эту функцию будет ПАО "Газпром". Свердловская область в их число не входит, "поскольку "Газпром" на территории региона практически не представлен".

По данным сайта компании, "ГАЗЭКС" обеспечивает газоснабжение предприятий и жителей в 52 муниципалитетах Свердловской области. На ее долю приходится 72% продаж природного газа жителям региона и 89% реализации сжиженного газа.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м газа в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.