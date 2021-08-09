Мишустин назвал ВНИИРТ ведущим предприятием по разработке радиолокационной техники

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив Всероссийского научно-исследовательского института радиотехники (ВНИИРТ) со столетием основания предприятия, отметив его уникальную научную и производственную базу.

"Созданный в 1921 году как Особое техническое бюро по военным изобретениям специального назначения, ВНИИРТ за эти десятилетия превратился в одно из ведущих предприятий по разработке радиолокационной техники. Благодаря специалистам института были созданы десятки типов РЛС наземного, воздушного и морского базирования, многое сделано для обеспечения обороны и безопасности нашего государства", - говорится в телеграмме главы правительства, текст которой опубликован в понедельник на сайте кабмина.

Премьер отметил, что в годы Великой Отечественной войны ВНИИРТ был единственным предприятием, поставлявшим в войска радиолокационные станции, уникальные средства связи и навигации, системы автоматизации управления самолетным, корабельным и танковым вооружением, прицелы для бомбометания, устройства по управлению взрывами фугасов.

"Сегодня уникальная научно-исследовательская и производственная база института позволяет создавать новое поколение РЛС с применением цифровых технологий, а также разрабатывать продукцию гражданского назначения для зондирования Земли, контроля за движением транспорта и диагностическую медицинскую аппаратуру", - подчеркнул Мишустин, выразив уверенность, что профессионализм, опыт и самоотдача коллектива будут и впредь помогать в решении важнейших задач по укреплению обороноспособности страны.