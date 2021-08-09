Делегация Индии примет участие в Восточном экономическом форуме

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Советник президента России Антон Кобяков и посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма обсудили на встрече участие индийской делегации в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2021 году и Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2022 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росконгресса.

"Стороны обсудили возможные форматы участия Индии в ВЭФ-2021 и ПМЭФ-2022, состав делегации, мероприятия деловой программы, соглашения, которые могут быть подписаны между странами", - отмечается в пресс-релизе.

Как отметил индийский дипломат, делегация Нью-Дели готова внести свой вклад в деловую программу ВЭФ. "Мы заинтересованы в организации трехсторонней встречи "Россия - Индия - Япония", а также встреч на уровне федеральных министров России и Индии. Также рассчитываем на расширение российско-индийских деловых контактов на региональном уровне", - приводит пресс-служба его слова.

В свою очередь Кобяков, являющийся также ответственным секретарем ВЭФ, указал, что дружественные отношения РФ и Индии в последние годы вышли на уровень особо привилегированного стратегического партнерства, представляющего собой уникальный формат межгосударственного взаимодействия. "Считаем очень важным расширение взаимодействия на пространстве ЕврАзЭС, а также продолжение диалога по проекту международного транспортного коридора "Север - Юг", реализация которого позволит существенно расширить наши торговые возможности", - подчеркнул советник президента РФ.

Кобяков и посол Индии также обсудили включенный в деловую программу ВЭФ бизнес-диалог "Россия - Индия". "Мероприятие планируется провести в очном формате, но также возможно использование гибридного формата с помощью организованной студии в Нью-Дели", - сообщили в пресс-службе. Кроме того, на встрече рассмотрели вопрос о пролонгации соглашения о сотрудничестве в рамках ВЭФ-2021 с Национальным агентством по развитию и стимулированию инвестиций Invest India.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио. Особое внимание при проведении выставки в 2021 году будет уделено соблюдению противоэпидемических мер.